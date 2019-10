Dan tóch geen paviljoen aan de Leie Joyce Mesdag

17 oktober 2019

16u39 2 Harelbeke Er komt dan toch geen paviljoen langs de Vrijdomkaai, ter hoogte van het toekomstige vernieuwde Marktplein. Het schepencollege besliste om het dossier over het nog te bouwen paviljoen aan de Leie stil te leggen. “Er is lange tijd geprobeerd om er een haalbaar en betaalbaar verhaal van te maken met een duidelijke meerwaarde voor het nieuwe marktplein, maar die pogingen zijn mislukt”, zegt schepen van Stadskernvernieuwing Tijs Naert (Groen)

“Het stadbestuur wou het uitzicht en de invulling van het paviljoengebouw laten afhangen van de uitbatingsvoorstellen die werden ingediend. Vier mogelijke partners/concessiehouders dienden initieel een voorstel in. De onderhandelingen gingen de voorbije jaren verder met drie kandidaten, tot er uiteindelijk nog één mogelijke uitbater overbleef. De alsmaar stijgende kostprijs van de bouw van het paviljoen enerzijds en de eveneens stijgende kosten voor de exploitatie ervan (op basis van de vragen van de kandidaat-uitbater) anderzijds leidden tot de beslissing om het dossier stil te leggen.”

Pop-up

Het schepencollege geeft nog mee dat het blijft zoeken naar een zinvolle invulling van deze locatie aan de Leie. “Volgende zomer komt er een tijdelijke invulling via het project Contrei Live van Leiedal. Ondertussen kijken we uit naar mogelijkheden voor de komende jaren waarbij we de piste van pop-up-initiatieven bewandelen.”

De oppositie juicht de beslissing toe van het stadsbestuur. “Gezien het huidig ontwerp, de conceptuele voorwaarden en het gebrek aan belangstelling door toekomstige uitbaters, lijkt het ons niet meer dan normaal dat het project wordt stilgelegd. We zijn ook op die manier tussen gekomen op de gemeenteraad van juni”, zegt Wouter Bouckaert (Open Vld).

Kostenplaatje

“Dat het kostenplaatje nog ferm zou oplopen was al duidelijk toen het stadsbestuur de concrete plannen voorstelde. De uiteindelijke kost zou zelfs oplopen tot zo’n 750.000 euro. En dit voor een bijna ruwbouw waar de toekomstige uitbater nog heel wat investeringskosten op zich zou moeten nemen. Duidelijk een brug te ver. En ik ben tevreden dat het stadsbestuur dit ook inziet”, vertelt fractievoorzitter Wout Patyn (N-VA).