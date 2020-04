Corona in wzc De Vlinder, al drie bewoners overleden Joyce Mesdag

07 april 2020

16u59 0 Harelbeke Het coronavirus is ook woonzorgcentrum De Vlinder in Harelbeke binnen gedrongen. De eerste besmetting werd er een dikke week geleden vastgesteld, intussen zijn al drie bewoners overleden. 15 andere bewoners zijn positief getest.

“Sinds vorige week donderdag hebben we een cohort-afdeling ingericht op de benedenverdieping van het woonzorgcentrum, in de cafetaria en het restaurant”, zegt schepen Lynn Callewaert (CD&V). “Daar worden op dit moment 14 bewoners verzorgd. Eén bewoner verblijft momenteel in het ziekenhuis. Jammer genoeg hebben we al 3 bewoners moeten afgeven. Zaterdag viel er een eerste overlijden te betreuren, zondag een tweede en maandag een derde. Het is moeilijk inschatten hoe de situatie van de overige patiënten zal evolueren”, zegt Callewaert. “Hun gezondheidstoestand verschilt van uur tot uur.”

“Ons personeel doet zijn uiterste best om er zoveel mogelijk bewoners opnieuw bovenop te helpen. Deze periode is voor niemand evident, en toch doen zij hun uiterste best. Ik wil hen dan ook expliciet bedanken daarvoor.”

Er zijn intussen ook al 7 personeelsleden besmet geraakt. “Die mensen zijn momenteel thuis aan het uitzieken. De eerste komt binnenkort terug werken. We hebben telkens nauwgezet de richtlijnen gevolgd van de overheid wat betreft beschermingsmateriaal, maar we hebben niet kunnen vermijden dat er dus ook personeelsleden ziek zijn geworden. Sinds donderdag dragen al onze mensen chirurgische mondmaskers. Op de cohort-afdeling dragen alle personeelsleden bovendien speciale pakken.”

Dat er nog besmettingen zullen bijkomen, valt niet uit te sluiten. “We komen met ons woonzorgcentrum jammer genoeg niet in aanmerking voor testkits van de overheid, omdat de situatie niet erg genoeg is bij ons. Dat betekent dat we enkel bewoners kunnen laten testen die symptomen hebben. Het is dus mogelijk dat er bewoners zijn die corona hebben, maar geen symptomen vertonen, en dat die zich dus nog tussen de andere bewoners bewegen. Het is dus afwachten.”