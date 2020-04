Corona doodsteek voor duiven- en oorlogsliefhebber Jacques (88): “De veranderde wereld nog goed beseft.” LSI

18 april 2020

12u42

Bron: LSI 0 Harelbeke Zich goed bewust van de ingrijpende veranderingen in de wereld door het coronavirus is duivenkampioen en oorlogsliefhebber Jacques Catteeuw (88) uit Harelbeke in woonzorgcentrum De Vlinder in Harelbeke gestorven. Om een impressie mee te geven van de heel beperkte afscheidsdienst, reserveerde de familie op de rouwbrief een pagina als laatste eerbetoon.

Jacques Catteeuw werkte tijdens zijn loopbaan als thuiswever en mecanicien. Hij was van alle markten thuis en altijd bereid om te helpen metselen, timmeren en lassen. In zijn vrije tijd fervent duivenliefhebber, zijn trofeeënkast puilde uit. Toen het wat minder begon te gaan, kon hij in woonzorgcentrum De Vlinder in Harelbeke terecht. “Hij bloeide er weer open”, vertelt zijn zoon Corry uit Waregem. “Je kon er prat op gaan dat hij in zijn kamer heel aandachtig een boek over de oorlog zat te lezen. Ook zijn creativiteit en theatertalent kon hij er vrij botvieren. Op gedichtendag voerde hij vol bravoure ‘De Smid’ op. Hij was graag gezien bij personeel en medebewoners. Dagelijks kwam er wel een verhaal over zijn duivenkampioenenperiode. Tot op een dag, het meedogenloze coronavirus. Vader was tot tien dagen voor zijn dood nog een van de kwiekste bewoners. Hij observeerde aandachtig hoe sommige medebewoners er plots niet meer waren, hoe verzorgers met een mondmasker rondliepen, het op de gang naar ontsmettingsmiddel rook, op televisie de vele doden elke dag. Eten in groep werd alleen eten, familie mocht niet meer op bezoek.”

Het coronavirus kreeg uiteindelijk ook Jacques te pakken. “Eerst met een kuch, dan met een hese stem gevolgd door plotse koorts”, vervolgt Corry. “Hij voelde zich zo ziek, stijf en ellendig. Met de kracht die hij nog had, ging hij nog eens rechtop zitten om van achter het venster nog even gedag te zwaaien. Zijn vrolijke lach en fijne humor maakten plaats voor een pijnlijke kreun die hem zijn levenslust ontnam. In extremis is hij toch nog naar ziekenhuis AZ Groeninge gebracht maar die strijd kon hij niet winnen. De dag nadien is hij overleden. Daar konden we hem nog een laatste keer zien. Een dikke pluim voor de individuele begeleiding die ze zowel in De Vlinder als in AZ Groeninge nog proberen te verzorgen. Daar zie je pas dat het personeel eigenlijk elke dag hun leven riskeert.”

Met een afscheidsplechtigheid in intieme kring werd Jacques in het colombarium van de begraafplaats in Deerlijk bij zijn echtgenote Denise Allegaert bijgezet. “Vader had een heilige schrik dat hij als een hond in de grond gestopt zou worden”, aldus nog Corry. “Met een simpele plechtigheid konden we hem toch nog een mooi afscheid geven. Op de rouwbrief reserveerden we de plaats die normaal aan de opsomming van de nabestaanden wordt gegeven, voor een mooie afscheidstekst die zijn levensverhaal schetst. Zodat ook wie er niet bij was, toch een impressie van het afscheid kreeg. Later zal ongetwijfeld nog een ruimer afscheidsmoment voorzien worden.”