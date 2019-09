Containers vlakbij Forestierstadion weg tegen 1 oktober Joyce Mesdag

10 september 2019

17u16 0 Harelbeke De containers die opgesteld staan aan de sporthal bij het Forestierstadion worden tegen 1 oktober weggehaald.

Dat bleek uit een antwoord van schepen van Onderwijs Francis Pattyn op de gemeenteraadszitting maandagavond. De containers deden sinds februari 2018 dienst als tijdelijk onderkomen voor de kleuters van Basisschool Zuid, tijdens de werken aan een nieuw schoolgebouw.

“We hebben die containers niet meteen laten weghalen na het einde van het schooljaar, omdat we pas eind augustus met zekerheid wisten dat we in het nieuwe schoolgebouw zouden kunnen starten op 2 september”, vertelt Pattyn. “Nu blijven de containers nog een paar weken staan. Het meubilair in de containers wordt gerecupereerd door onze drie gemeentescholen, en ook het VTI zou nog een deel van het meubilair kunnen gebruiken. De tafels en stoelen worden nog deze maand opgehaald om naar hun nieuwe bestemming gebracht te worden. Tegen 1 oktober worden de containers zelf dan weggehaald.”