Connor doet mee aan The Voice Kids Joyce Mesdag

06 februari 2020

19u28 0 Harelbeke Vanaf vrijdag 7 februari laten de kleinste zangers hun grootste talenten zien in een nieuw seizoen van The Voice Kids. In de eerste Blind Auditions geven 11 kids het beste van zichzelf om een plekje in de Knockouts te verzilveren. Een van hen is Connor Casier (14) uit Bavikhove.

Connor kan je je misschien herinneren als de kinderburgemeester van Harelbeke van drie jaar geleden. Hij zingt in het schoolkoor van Spes Nostra Kuurne, waar hij in het derde middelbaar Economie zit, maar hij zingt ook gewoon altijd en overal in huis. “Het is bij ons thuis vaak een kakafonie, want ook zijn jongere zus Ceres zingt de pannen van het dak thuis”, zegt papa Colin Casier.

Het is de tweede keer dat Connor meedoet aan het programma, vorig jaar sneuvelde hij al in de voorrondes. “Het was vooral door de zenuwen dat ik niet tot in de blind auditions ben geraakt toen”, zegt Connor. “Ik wilde absoluut beter doen, dus heb ik me dit jaar opnieuw ingeschreven. Ik heb stemoefeningen gedaan, ademhalingsoefeningen,… alles om de stress wat beter onder controle te houden, en het is gelukt. Ik ben sowieso al superblij dat ik in de Blind Auditions ben geraakt.”

Hij brengt You Are The Reason van Calum Scott. “Het is een nummer dat ik heel vaak zing, en waar ik me wel goed bij voel, vandaar dat ik voor dit liedje heb gekozen.”

De concurrentie tussen Laura Tesoro, Gers Pardoel, K3 en Sean Dhondt laait meer dan ooit op, want de coaches kunnen elkaar dit jaar voor het eerst buitenspel zetten door elkaars stoel te blokkeren.

“Dit jaar hebben meer dan 2.000 kinderen zich ingeschreven voor The Voice Kids”, vertelt An Lemmens, die ook dit seizoen met de nodige peptalk klaarstaat voor de kandidaten en hun supporters. “Er is echt nog zó veel zangtalent in ons land dat zich eens op dat grote podium wil komen bewijzen voor de coaches.

De eerste audities leveren meteen al enkele ‘vierdraaiers’ én staande ovaties van de coaches op. Benieuwd of Connor in de smaak valt bij de coaches? Je ziet het op vrijdag 7 februari om 20.40u bij VTM.