Computer gedumpt tussen pmd en papier/karton: vuilniswagen vat vuur in Harelbeke VHS

23 juli 2020

11u27 0 Harelbeke Opschudding donderdagvoormiddag op de wekelijkse marktdag in Harelbeke. De brandweer moest er vlakbij tussenkomen voor een brandje in een vuilniswagen. Oorzaak: een gedumpte computer die daar helemaal niet in thuishoorde.

Ophalers van pmd, en papier en karton merkten donderdagmorgen dat er rook ontsnapte aan de achterzijde van hun vrachtwagen. Dat gebeurde toen ze op de Kollegewijk aan de slag waren. Chauffeur Dimitri Haerens (38) uit Rumbeke, pas drie dagen aan het werk als vuilophaler, belde zijn baas. Die gaf hem opdracht om weg te rijden uit de wijk en de vrachtwagen daarna zo snel mogelijk op een veilige plek te parkeren. Haerens koos voor de middenstrook van de Stasegemsesteenweg, even voorbij de parking van het Forestierstadion. Daar was op dat moment de wekelijkse marktdag volop aan de gang. Intussen was ook al de brandweer gebeld.

Zoektocht naar eigenaar

Om te kunnen blussen, moest de achterzijde van de ophaalwagen opgeklapt worden. Een deel van de lading kwam op straat terecht. De oorzaak van de brand was snel gevonden: in een brandende doos stak een desktop waarvan de batterij tijdens het samenpersen was ontploft. Naar alle waarschijnlijkheid was het ding moedwillig en gecamoufleerd in een doos klaargezet voor ophaling. De politie nam de oude computer in beslag en zal nu de eigenaar trachten te achterhalen. Die zal allicht een gepeperde factuur krijgen. Allicht gaat het om iemand uit de buurt want de bewuste doos stak nog maar net in de vrachtwagen.