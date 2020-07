Compressor in waterzuiveringsinstallatie Agristo vat vuur Alexander Haezebrouck

02 juli 2020

19u26 0 Harelbeke Bij het aardappelverwerkend bedrijf Agristo in de Waterstraat in Bavikhove ontstond donderdagnamiddag omstreeks 15 uur brand. Dat gebeurde in een bijgebouw waar de digitale installatie en compressors staan om het water te zuiveren. Eén compressor die ongeveer zo groot is als een auto is volledig uitgebrand.

De brand ontstond in een afgesloten ruimte van een bijgebouw van het aardappelverwerkend bedrijf. Op de bovenverdieping van het bijgebouw is een labo. Werknemers die daar aan de slag waren merkten de brand op en verwittigden de hulpdiensten. “In het labo bevinden zich ook gevaarlijke producten”, zegt brandweerofficier Willy Pauwels van de hulpverleningszone Fluvia. “We hebben de rook en de warmte weten te evacueren, en dat met druk van boven. Er is nooit echt een gevaarlijke situatie geweest. In het lokaal staan drie van die grote compressoren, één daarvan is uitgebrand.” De productie van het bedrijf komt voorlopig niet in gevaar.