Circusartiesten verwelkomen leerlingen op eerste schooldag Joyce Mesdag

01 september 2020

11u44 18 Harelbeke De leerlingen van de Sint Ritaschool in Harelbeke werden dinsdagmorgen verwelkomd door enkele circusartiesten, een traktaat van het oudercomité.

“Normaal mogen de ouders mee binnen op de start van het schooljaar”, vertelt voorzitter Vincent Declercq. “Ze genieten dan samen van een kopje koffie terwijl de kinderen zich uitleven op enkele springkastelen. Door corona kan dat dit jaar dus niet. Ouders moesten de kinderen aan de schoolpoort afzetten. Dit is natuurlijk niet zo leuk voor zowel de ouders als de kinderen. Daarom hebben we met het oudercomité voor een alternatief gezorgd: twee circusartiesten die het ochtendmoment wat kwamen opfleuren voor de kinderen. Alles werd gefilmd met een drone, en we hebben foto’s genomen om de ouders te kunnen tonen dat de kinderen veel plezier hadden op de startdag. De circusartiesten waren trouwens ook héél blij dat ze nog eens een boeking binnen kregen, want voor hen is het ook allerminst evident in deze coronatijden.”