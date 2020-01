Chasse Patate zoekt overnemer Joyce Mesdag

18u54 0 Harelbeke De zaakvoerder van wielercafé Chasse Patate in Bavikhove is op zoek naar een overnemer. Pedro Naert startte het café in het najaar van 2017, maar wil opnieuw wat meer tijd voor zijn gezin.

“Ik ben het café gestart op vraag van brouwerij De Brabandere”, legt Naert uit. “De uitdaging voor mij was om er een succesvolle zaak van te maken. Nu dat gelukt is, wil ik het café graag overlaten en opnieuw een ‘normaal’ leven nastreven. Eentje waar je tijd hebt voor je gezin in het weekend.”

Chasse Patate was vroeger ’t Oud Gemeentehuis, maar het werd volledig vernieuwd, en omgebouwd tot wielercafé. Er hangen fietsen aan de muur, drinkbussen, en truitjes van onder meer Sagan en Cancellara, en ook in het ontwerp van de tafels vind je een knipoog naar de wielerwereld.

Er hebben verschillende verenigingen hun thuisbasis in het café. “Maar die moeten niet wanhopen, ik blijf open tot ik een waardige overnemer heb gevonden die het café met dezelfde wielerinsteek wil overnemen.”