Cel met uitstel voor dievegge die diefstallen aan medicatie wijt Alexander Haezebrouck

23 april 2020

12u42 0 Harelbeke Een 61-jarige vrouw uit Harelbeke is veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden met uitstel omdat ze op 27 november 2018 betrapt werd op een diefstal in het Ring Shopping Center in Kuurne. “Ze neemt zware medicatie, mogelijk is daardoor iets geknapt in haar hoofd”, pleitte haar advocaat.

De 61-jarige vrouw werd door de winkeldetective tegengehouden nadat ze had afgerekend aan de kassa. Toen hij vroeg of ze toevallig iets had vergeten te betalen, gaf de vrouw meteen toe dat ze inderdaad gestolen had. Het is niet de eerste keer dat de vrouw betrapt wordt op diefstal. In 2012 en 2014 werd ze al veroordeeld voor diefstallen. Volgens de advocaat van de vrouw ligt de oorzaak van de feiten mogelijk bij de zware medicatie die de vrouw moet nemen. De vrouw heeft volgens haar advocaat ook helemaal geen redenen om te gaan stelen. Naast de celstraf met uitstel is ze ook veroordeeld tot een geldboete van 800 euro met uitstel. Ze moet zich wel drie jaar lang psychosociaal en medisch laten begeleiden voor haar drank om te stelen.