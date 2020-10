Cateraar uit Kortrijk legt de boeken neer na dertien jaar, door corona: “Voor onze sector nog steeds geen verbetering in zicht” Joyce Mesdag

05 oktober 2020

16u39 0 Harelbeke Dertien jaar lang verzorgden Tom en zijn collega uit de regio Kortrijk de catering op tal van feestjes en beurzen, maar nu leggen ze de boeken neer. De oorzaak is niet ver te zoeken: door corona kwamen er de laatste maanden geen opdrachten binnen, enkel annulaties. Tom is een schuilnaam, want hij wil anoniem getuigen. “Er hangt toch wel wat schroom rond in vereffening gaan… ook al kunnen we hier niets aan doen.”

Het tweetal houdt dezer dagen uitverkoop: de bestelwagen, het keukengerief en kookmateriaal, het servies en bestek,… het tweetal verkoopt alles, met spijt in het hart. “We zagen het nog positief in, in maart”, zegt Tom. “Net zoals iedereen wellicht. Een maand of twee, drie op onze tanden bijten en we zijn erdoor. Maar niets is minder waar, zo blijkt. We zijn intussen zeven maanden verder, en het is nog altijd verre van ‘normaal’.”

Sinds de laatste veiligheidsraad mogen er wel al kleinere feesten plaatsvinden. “Maar de cateraar is daarbij verantwoordelijk voor de veiligheid op het feest: het is de cateraar die moet zorgen dat alle coronamaatregelen nageleefd worden. Dat betekent veel meer werk voor ons. Terwijl je vroeger een uur voor de start van het feest kon toekomen, en je je enkel om het eten hoefde te bekommeren, moet je nu de eerste aankomen en tot de allerlaatste blijven. Dat betekent dat er veel meer personeel nodig is, en dat is geen goed nieuws voor kleine cateraars zoals wij.”

Mooi afsluiten

Tom en zijn collega houden daarom nu de eer aan zichzelf, en trekken zelf de stekker eruit. “Omdat er ook nog geen verbetering zit aan te komen. De kans bestaat zelfs dat het nooit meer zoals vroeger zal zijn… En we vinden het belangrijk dat we mooi kunnen afsluiten. Nu we, eens we alles verkocht hebben, volledig uit de kosten en schuldenvrij zullen zijn.”

En ook al is het een rationele beslissing, het doet pijn. “Het is een beetje ons kindje dat we opgeven. We hebben in al die jaren een ruim klantenbestand opgebouwd, en doen al jaren zaken met dezelfde tevreden leveranciers. Mocht het mogelijk zijn om de pauzeknop even in te drukken, ik doe het onmiddellijk. We zoeken een tijdelijke job, en doen na de pauze gewoon weer verder. Maar dat gaat spijtig genoeg niet: de rekeningen blijven binnen komen, de vaste kosten lopen door. En als dit nog maanden zou doorgaan, zou ons afscheid minder ‘proper’ zijn.”

Niet boos

Boos is Tom niet. “Politici kunnen niet blijven premies uitdelen. Iemand zal die rekening ooit moeten betalen… Het is gewoon de situatie op zich die het voor onze sector slecht en onhaalbaar maakt. Restaurants en cafébazen hebben zich - gelukkig voor hen - al eerder kunnen herpakken, maar onze stiel is het buitenbeentje. Ik vrees dat er nog veel cateraars in ons schuitje zitten.”

Tom sluit niet uit dat hij ooit opnieuw start als traiteur/cateraar. “Rijk zijn we er niet van geworden. Als we binnenkort afronden, dan zal dat met hetzelfde geld op de rekening zijn als toen we destijds zijn gestart. Maar ik deed het wel graag, dus mocht het ooit opnieuw mogelijk zijn om te werken zoals vroeger, start ik misschien wel opnieuw, ja.”