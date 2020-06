Campagne ‘Groen is onze manier van doen’ moet ecologisch groenbeheer bij ruime publiek brengen Joyce Mesdag

18 juni 2020

19u40 0 Harelbeke Harelbeke start met ‘Groen, dat is onze manier van doen’, een campagne rond ecologisch groenbeheer. Er worden bordjes geplaatst met uitleg over waarom er op een bepaalde plaats een takkenwal staat, of een insectenhotel werd voorzien.

“Ecologisch groenbeheer is een manier om groen te beheren volgens een aantal principes uitgeschreven door het Agentschap Natuur en Bos”, legt schepen van Milieu Tijs Naert (Groen) uit. “Die principes bieden een leidraad om het groen in de stad op een ecologisch verantwoorde manier te beheren. De leidraad verplicht ons tot niets, maar we kozen er zelf voor om ermee aan de slag te gaan. We zien alleen maar voordelen van deze aanpak en zijn zelf enorm overtuigd. Het is een zeer natuurlijke manier om de biodiversiteit in de stad op te krikken.”

“Omdat deze vorm van groenbeheer bij veel inwoners nog niet gekend is, zorgt dat soms voor onbegrip”, zegt Naert. “Daarom lanceerde de groendienst van Harelbeke een nieuwe campagne ‘Groen, dat is onze manier van doen’ rond ecologisch groenbeheer.” “Over heel Harelbeke komen binnenkort opvallende bordjes met leuke slogans om toevallige passanten of bewoners te wijzen op de beheervorm die daar van toepassing is”, zegt Yann Raes, diensthoofd groen. Takkenwallen, insectenhotels, bloemenweides en alternatieve kruidbeheersing zijn voorbeelden van dat ecologisch groenbeheer. “We willen op een ludieke en verstaanbare manier aantonen waarom we de zaken aanpakken zoals we doen en hopen zo mensen aan te zetten om deze beheervorm ook in eigen tuin of straat toe te passen. De voordelen van dit groenbeheer stoppen niet bij de perceelgrens.”