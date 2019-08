Buurtbewoners klagen over terugkerend probleem vervuild leidingwater AHK

16u23 0 Harelbeke Enkele buurtbewoners van de Steenbrugstraat in Stasegem bij Harelbeke klagen over vervuild leidingwater. Het probleem duikt sinds enkele maanden af en toe op, het water kleurt er bruin. “Het probleem ligt bij de verouderde gietijzeren waterleidingen”, zegt woordvoerster Kathleen Deschepper van De Watergroep.

De buurtbewoners zijn het probleem met hun leidingwater ondertussen beu, maar een echte oplossing is er niet meteen. “Het gaat om oude leidingen en we proberen die zoveel als mogelijk preventief te spoelen”, zegt woordvoerster Kathleen Deschepper van De Watergroep. “Omdat het nog om een gietijzeren leiding gaat, kan zich op de bodem bezinksel vormen. Dat bezinksel kan mee door de leidingen komen als er bijvoorbeeld plots veel meer water wordt afgenomen. We gaan die leidingen nog eens spoelen, nu er opnieuw een verkleuring optreedt. De enige definitieve oplossing is dat die leidingen vervangen worden, maar een exact tijdstip is daarvoor nog niet.”