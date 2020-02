Burenruzie voor rechter, vrouw verdacht van beschadigingen aan auto’s van buur LSI

26 februari 2020

13u30

Bron: LSI 0 Harelbeke Een burenruzie in de Kapelstraat in Hulste (Harelbeke) werd woensdag behandeld in de rechtbank in Kortrijk. Een 70-jarige vrouw zou schade aangebracht hebben aan de wagen van een buurman, maar dat ontkent ze.

De vrouw stoort zich aan het parkeergedrag van de man, die de rechtstreekse dagvaarding uitstuurde. De man heeft in de straat een atelier. Toen er regelmatig krassen op zijn Audi A5 of Mercedes Sprinter te zien waren, kreeg hij het vermoeden dat een buurvrouw daar iets mee te maken had. De man installeerde een dashcam in zijn voertuig. Daarop was te zien hoe C.H. schade aanbracht aan de motorkap. Voldoende voor de man om naar de politie te stappen. Het parket seponeerde de zaak, maar de man nam zelf het initiatief en stuurde een rechtstreekse dagvaarding uit om de vrouw toch voor de rechtbank te dagen. Zij vroeg de vrijspraak. “Ik heb wel eens een dode muis op zijn auto gelegd, omdat hij die zelf in de voortuin had gegooid, maar meer niet”, vertelde de vrouw snikkend. “De woning van mijn overleden ouders ligt in die straat, maar ik zal het noodgedwongen verkopen. Ik voel me er niet meer veilig en bekeken. Ik installeerde al slotjes aan de deur en stelde vast dat hij me in de woning fotografeert.” Vonnis op 25 maart.