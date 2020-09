Bruno Derveaux wil bevestigen met KRC Harelbeke: “Verder gaan op ingeslagen weg” Piet Balcaen

10 september 2020

19u23 0 Harelbeke Vorig seizoen werd RC Harelbeke al in de eerste ronde van de beker van België uitgeschakeld. Dit seizoen lukte het de ratten wel om de volgende ronde te bereiken. Tot grote tevredenheid van trainer Bruno Derveaux die zaterdagavond voor de thuismatch tegen Wijgmaal (19u.) rekent op meer.

“We staan al een bekerronde verder dan vorig seizoen en aldus een stap dichter bij de Heizel (Koning Boudewijnstadion, red.)”, grapjast Derveaux. “Alle gekheid op een stokje, onze focus ligt niet op de beker, maar wel op de competitie. Al betekent dat niet dat we zaterdagavond het gaspedaal zullen lossen. Winnen is onze enige ambitie tegen Wijgmaal. Uit de scoutingsverslagen van Wijgmaal, net als ons een club die voetbalt in de tweede afdeling, kon ik afleiden dat zij evenwaardig zijn. Ook Wijgmaal beschikt over een jeugdig team.”

Bronzen medaille ontvangen van voetbalbond

“Wat ons jeugdig team betreft werden we zopas nog aangenaam verrast door de Belgische voetbalbond. De Bond berekende de gemiddelde leeftijd van de spelers die vorig seizoen op het wedstrijdblad verschenen. Daaruit is gebleken dat KRC Harelbeke het derde jongste elftal van alle nationalers, op de been bracht. We ontvingen daarvoor een bronzen medaille en premie. Die premie was een verwaarloosbaar bedrag, maar het is de attentie die telt. Omdat het doorstromen van jeugd naar ons eerste elftal voor een dynamiek zorgt bij onze medewerkers en jeugdtrainers, moeten we op de ingeslagen weg verder gaan. Of onze keuze voor de jeugd een noodgedwongen keuze is? Toegegeven, met reeksgenoten als SK Zwevezele en Lokeren kunnen wij financieel niet wedijveren.”

Degrendel langs de achterpoort in plaats van de grote poort

“Maar mij hoor je niet klagen, integendeel. Het is aangenaam werken in Harelbeke. Alle respect trouwens voor ons clubbestuur. Op vandaag ben je beter trainer dan bestuurslid. Je moet in de huidige situatie maar eens enkele euro’s gaan ophalen bij sponsors”, vervolgt de Aalbekenaar die zijn doelman Anthony Degrendel in laatste instantie zag vertrekken naar VK Dadizele. “Het vertrek van Anthony is op sportief vlak een spijtige zaak. Anthony behoorde tot de top-3 doelmannen van de reeks en was een graag geziene gast in Harelbeke. Hij verliet de club evenwel langs de achterpoort in plaats door de grote poort. Tweede doelman Tom Thieren schuift daardoor sneller dan verwacht een rij op. We geloven in Tom. Het vertrek van Anthony Degrendel leidde ook de komst in van Amaury Verdruye, vorig seizoen nog derde doelman bij Knokke FC. Ik beschik daardoor over twee goede keepers”, aldus nog Derveaux die vorig seizoen met Harelbeke positief verraste.

Bevestigen en beter doen dan vorig seizoen

“We speelden inderdaad een sterk seizoen. Of ik vooraf teken voor een gelijkaardig parcours? Deels wel. Aan de andere kant ben ik ambitieus en wil ik altijd stappen voorwaarts zetten. Ik wil ons goed vorig seizoen bevestigen en liefst nog beter doen. Zowel qua veldspel als qua punten. Een thuisreputatie opbouwen kan ons hierbij helpen. Normaliter openen we de competitie volgende week zaterdag in Lokeren. Echter, als Lokeren of Harelbeke zich komend weekend plaatst voor de volgende ronde in de beker, wordt onze openingsmatch verplaatst en spelen we midweekvoetbal. Maar beter zo dan geen voetbal. We hebben er lang genoeg moeten op wachten.”