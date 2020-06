Brouwerij De Meester pakt uit met zomerterras Joyce Mesdag

12 juni 2020

16u53 0 Harelbeke Brouwerij De Meester in Stasegem pakt uit met een uitgebreid terras buiten, om het lagere aantal plaatsjes binnen te compenseren. De café- en degustatieruimte wordt vooral gebruikt om de mensen die brouwerij bezoeken, achteraf te kunnen laten proeven, maar ook fietsers en wandelaars houden wel eens halt bij de brouwerij.

“Na wat gepuzzel binnen, kunnen we nog 28 plaatsjes voorzien in plaats van de 60”, zegt Dirk De Meester. “En dat is als er grote groepen zijn. Als mensen per twee komen, dan zijn dat er nog minder. We zijn dus op zoek gegaan naar een oplossing, en die hebben we gevonden: een grote tent buiten met een terraswarmer. Op die manier kunnen we nog eens 30 tot 40 mensen buiten ontvangen. Brouwerijbezoeken gaan niet door, maar ik geef wel graag tekst en uitleg bij de mensen hun tafeltje, om op die manier het brouwerijbezoek wat tot bij hen te brengen.” Op de kaart staat ook een aantal biertjes die niet Dirks creatie zijn, maar die wel in zijn brouwerij worden gebrouwen. “Normaal staan die niet op onze kaart, maar nu wel, uit sympathie. Het is onder meer door de bestellingen van die mensen dat we hier de coronacrisis door zijn gekomen. Het gaat onder meer om de biertjes Hills 17 en Gansbeek.”