Brouwerij De Brabandere strikt Zeger van Kamp Waes als ambassadeur voor alcolvrij bier Joyce Mesdag

27 februari 2020

16u53 0 Harelbeke Zeger Van Noten, bekend van tv-programma Kamp Waes, wordt ambassadeur van de alcoholvrije variant van Kwaremont. Brouwerij De Brabandere maakte deze week bekend dat er een Kwaremont 0.3 komt, een verwijzing naar het alcoholpercentage van 0,3%.

“In de snel groeiende markt van alcoholvrije bieren kunnen we vanaf nu Kwaremont 0.3 vinden”, zegt Stijn Vermoere van Brouwerij De Brabandere. “Een mooie aanwinst aangezien dit segment vooral gedomineerd wordt door alcoholvrije varianten van pils en andere lichtere bieren. Brouwerij De Brabandere zorgt nu voor een extra duw en lanceert met Kwaremont 0.3 een alcoholvrij speciaalbier. Er komt steeds meer vraag naar alcoholvrije dranken/ Mensen zijn er zich bijvoorbeeld beter van bewust dat drinken en rijden niet samengaan. Wanneer iemand nog naar huis moet met de wagen wordt vaker iets alcoholvrij besteld.”

Zeger Van Noten, de sympathieke deelnemer uit Kamp Waes, is alvast grote fan: “Na het sporten drink ik graag ontspannend een biertje en dan is Kwaremont 0.3 is voor mij een perfecte en verantwoorde dorstlesser.”

“De brouwmeesters van Brouwerij De Brabandere hebben hard gewerkt om de smaak van Kwaremont 0.3 goed te krijgen”, zegt Vermoere. “Ze opteerden om dit alcoholvrij bier te brouwen op basis van een speciale gist die ervoor zorgt dat er tijdens de vergisting minder alcohol aangemaakt wordt. Het resultaat is erg lekker, al mag je geen kopie van onze Kwaremont verwachten. De brouwerij heeft heel wat smaaktests gedaan alvorens het bier echt in de markt te zetten. We hadden ons voorgehouden om het bier niet te lanceren, als de smaak niet 100% naar onze zin zou zijn. Maar dat is het dus wel, het is een ‘fitte blonde’ geworden.”

Vanaf deze week is het bier beschikbaar bij bierhandels en in verschillende horecazaken.