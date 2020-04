Brouwerij De Brabandere scheldt huurgelden horecabazen kwijt Joyce Mesdag

01 april 2020

15u02 0 Harelbeke Na brouwerij Omer Vander Ghinste laat nu ook brouwerij De Brabandere in Harelbeke de huurgelden vallen die 185 horecabazen de brouwerij moest betalen voor de maand april.

“Onze sector wordt hard getroffen door de maatregelen om het coronavirus in te dijken”, zegt Stijn Vermoere, marketing manager bij brouwerij De Branandere. “Het zijn onzekere tijden voor onze horecaondernemers. Deze mensen zijn en blijven nochtans de hoeksteen van onze brouwerij. Daarom hebben we beslist om de huurgelden voor de maand april op te schorten. Wij hebben het als brouwerij ook niet gemakkelijk, laat dat duidelijk zijn, maar wij staan financieel wellicht nog iets sterker in onze schoenen dan deze zelfstandigen.”

Vorige week werden de horecaondernemers persoonlijk gecontacteerd. “De reacties zijn heel positief. De meesten beseffen heel goed dat dat een gunst is die we hen verlenen, de brouwerij móet dat immers niet doen…” Ook werd een helpdesk opgezet. “ Onze horecaondernemers kunnen er terecht met al hun vragen. De komende periode blijft Brouwerij De Brabandere open om een minimale dienstverlening aan onze klanten te kunnen aanbieden, met uiteraard voldoende aandacht voor de veiligheidsmaatregelen. Meer dan ooit willen we nu aan consumenten vragen om lokaal te kopen en om bij een volgende aankoop te denken aan de lokale brouwerij. Onze producten blijven beschikbaar in drankenhandels en supermarkten. Hou je de komende periode zeker aan de maatregelen van de overheid en blijf in uw kot. Zo kunnen we hopelijk snel terug naar buiten om te genieten van die zomerse terrasjes.”

Er wordt deze week nog geproduceerd in de brouwerij, maar wellicht zal de productie daar volgende week stil gelegd worden.