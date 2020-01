Bromfiets uitgebrand na tanken AHK

17 januari 2020

Een Bromfiets is vrijdagmorgen omstreeks 11.30 uur volledig uitgebrand in de Kortrijksesteenweg in Harelbeke. De eigenaar was gaan tanken aan de Lukoil. “Toen hij erna weer vertrok merkte hij plots dat zijn brommer vuur had gevat”, zegt Piet Beirlaen van de hulpverleningszone Fluvia. De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar in geen tijd stond het brommertje volledig in lichterlaaie. De brandweer kon het vuur snel blussen, maar kon niet verhinderen dat de hele brommer vernield werd door de vlammen. Mogelijk heeft de eigenaar een beetje gemorst bij het tanken en ontstond het vuur nadien.