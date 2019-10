Brandweer rukt uit voor smeulende verdeelstekker Alexander Haezebrouck

05 oktober 2019

De brandweer rukte zaterdagavond omstreeks 21.20 uur uit naar de Bavikhoofsestraat voor een woningbrand. Eens ter plaatse bleek het te gaan om een smeulende verdeelstekker. “De elektriciteit was tot twee keer toe uitgevallen”, vertellen de bewoners. “Daarna begon het echt verbrand te ruiken in huis. We zochten overal naar de oorzaak maar we vonden die niet. We hebben dan maar uit voorzorg de brandweer gebeld.” De brandweer doorzocht de woning en vond de oorzaak bij een smeulende verdeelstekker van een microgolfoven in de keuken. De microgolf werd naar buiten gedragen en de woning werd geventileerd. Niemand raakte gewond.