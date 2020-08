Brandweer ruimt kilometerslang spoor van frituurvet op Alexander Haezebrouck

21 augustus 2020

18u50 0 Harelbeke De brandweer moest vrijdagnamiddag een kilometerslang spoor van frituur- of dierlijk vet opruimen. Een fietser had de politie verwittigde nadat hij merkte dat het wegdek in de Hoogstraat er wel erg glad bij lag.

Het spoor liep begon aan het kruispunt van de Treurnietstraat met de Hoogweg. Van daar liep het tot over de rotonde naar de Vlietestraat tot net buiten Bavikhove. Volgens de brandweer ging het om vet, vermoedelijk frituur- of dierlijk vet dat tijdens het transport gemorst werd. “Dat betekent dat we veel moeten sproeien en extra schrobben om het vet weg te krijgen”, klinkt het bij de brandweer. “Mogelijk is het vrijgekomen toen de vrachtwagen of bestelwagen een bruusk remmanoeuvre moest doen.” Door de opruimingswerken kon het verkeer een tijdje slechts alternerend passeren aan de Hoogweg.