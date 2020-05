Brandweer ruimt betonspoor op in centrum Harelbeke LSI

29 mei 2020

11u54

Bron: LSI 0 Harelbeke Op het kruispunt van de Marktstraat en de Leiestraat in Harelbeke heeft de brandweer vrijdagvoormiddag een betonspoor opgeruimd.

De brandweer schraapte het spoor van cement en kiezelsteentjes van het wegdek, terwijl de politie het verkeer regelde. Dat zorgde even voor wat hinder op het drukke kruispunt van de N43. Ook vorige week vrijdag was er op verschillende plaatsen in Harelbeke en Zwevegem beton op het wegdek terechtgekomen.