Brandweer redt kittens uit riool VHS

11 juli 2019

20u15 3

In de buurt van de Stedestraat in Harelbeke heeft de brandweer donderdagvoormiddag enkele kittens gered die in de riolering waren verzeild geraakt. Wellicht omdat de jonge katjes nog te weinig kracht hadden, slaagden ze er niet in om zich te bevrijden. De spuitgasten raakten niet tot bij de kittens en bouwden dan maar een soort tijdelijke trap in de riolering. Daardoor konden de kittens zichzelf in veiligheid brengen.