Brandweer opgeroepen voor lekkende mazouttank Alexander Haezebrouck

23 mei 2020

De brandweer werd zaterdagnamiddag omstreeks 16.15 uur opgeroepen omdat een mazouttank aan het leeglopen was achteraan een woning langs de Kollegelaan in Harelbeke. “Mijn man hoorde een tikkend geluid in de tuin”, vertelt de bewoonster. “Hij merkte op dat de mazouttank aan het lekken was. Toen hij er aan kwam, kwam het gat plots volledig open en stroomde de mazout eruit.” In de tank zat nog zo’n 500 liter mazout. De brandweer kwam ter plaatse om te proberen het gat zo snel mogelijk te dichten.