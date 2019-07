Brandje in afvalbunker zorgt voor rookontwikkeling bij Imog Alexander Haezebrouck

13 juli 2019

Even paniek zaterdagavond toen er rook naar buiten kwam van het gebouw van Imog langs de Kortrijksesteenweg in Harelbeke. Er bleek een brandje aan de gang in de afvalbunker. Dat zorgde voor rookontwikkeling, dat bovenaan het gebouw naar buiten kwam. De brandweer snelde ter plaatse en had het incident snel onder controle. Voor de brandweer werd het wel een karwei van lange adem. Er zat niets anders op dan het afval met een grijparm uit te halen, open te leggen en nat te spuiten. Niemand raakte gewond.