Brandende sigaret op arm uitgeduwd en slagen met riem: man (42) terecht voor verregaand partnergeweld

12 februari 2020

15u58

Bron: LSI 0 Harelbeke Een 42-jarige man uit Harelbeke moest zich voor de correctionele rechtbank van Kortrijk verantwoorden voor verregaand partnergeweld. “Hij duwde een brandende sigaret op de arm van zijn echtgenote en gaf haar klappen met de vuisten en met een riem”, aldus de openbare aanklager.

Na 23 jaar huwelijk kwam het op 20 juli 2019 tijdens een discussie tot een zware ruzie tussen A.L. en zijn echtgenote. Het zinde de man niet dat ze bij haar moeder op bezoek was geweest en hij duwde een brandende sigaret op haar arm uit. ’s Anderendaags laaide de ruzie opnieuw op en volgden er vuistslagen en schoppen. De vrouw viel op de grond en kreeg daar nog klappen met een riem. “Ik heb er veel spijt van”, aldus de zelfstandige autoverkoper die 13 jaar geleden samen met zijn echtgenote vanuit Iran naar België verhuisde. Het koppel is ondertussen opnieuw verzoend. A.F. vroeg de rechter er zonder straf of een werkstraf van af te kunnen komen. De openbare aanklager vroeg een celstraf van zes maanden met begeleidende maatregelen voor zijn agressie op te leggen. Vonnis op 11 maart.