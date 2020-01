Brandblusser voorkomt erger bij ontploffing elektriciteitskast LSI

02 januari 2020

20u57

Bron: LSI 0 Harelbeke Dankzij het alerte optreden van een bezoeker en het brandblusapparaat van een overbuurman is donderdagavond erger vermeden bij de ontploffing van een elektriciteitskast in een rijwoning in Stasegem (Harelbeke).

Rond 19.30 uur was er een ontploffing aan de elektriciteitskast in de gang van de woning. Een man die op dat ogenblik bij zijn ex en haar vader met een gehoorbeperking aanwezig was, kon ergere schade voorkomen door met het brandblusapparaat van overbuurman Koen, die een fietsenwinkel uitbaat, de vlammen te blussen. De schade bleef dan ook beperkt tot de elektriciteitskast. Voorlopig is er geen elektriciteit in de woning. Een elektricien zal een grondig nazicht en herstellingen moeten uitvoeren. De brandweer van de zone Fluvia snelde nog ter plaatse voor nazicht en verluchting van de woning.