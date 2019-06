Brand bij Mipa Frost te wijten aan gebrekkige elektrische installatie volgens parket Alexander Haezebrouck

03 juni 2019

14u39 0 Harelbeke De allesverwoestende brand van vorige week donderdag bij het diepvriesgroentenbedrijf Mipa Frost in Bavikhove is te wijten aan een gebrekkige elektrische installatie. Tot dat besluit is de deskundige van het parket gekomen na de oorzaak een heel weekend te onderzoeken. De brand legde het hele bedrijf in de as, de dikke zwarte rookwolk was kilometers ver te zien.

De site van het diepvriesgroentenbedrijf in de Europastraat was sinds donderdag door het onderzoek door de parketdeskundige het hele weekend in beslag genomen. Daar werden in samenspraak met de deskundige van het parket enkele gecontroleerde afbraak- en opkuiswerken uitgevoerd om de precieze oorzaak te kunnen achterhalen. De brand ontstond donderdagvoormiddag en legde het volledige diepvriesgroentenbedrijf in de as. Vijftig omwonenden konden de nacht niet in eigen huis doorbrengen en mochten pas vrijdagmiddag terugkeren. De brandweer van de zone Fluvia zette zo’n dertig voertuigen en 120 brandweermannen in.