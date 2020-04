Boompje in de weg? Dan verzetten we die gewoon…



Joyce Mesdag

16 april 2020

17u39 0 Harelbeke De grote linde op het ronde punt in Stasegem, aan de firma Ranson, werd verplant. In de volgende fase van de revitalisering van industriegebied Harelbeke-Zuid zou de boom sneuvelen.

“Er moeten heel wat ondergrondse leidingen aangelegd worden en daarbij zou de mooie grote linde die midden op het rond punt staat sneuvelen”, zegt schepen Tijs Naert (Groen). “Deze heeft al een stamomtrek van 1m35. We hebben ervoor gekozen om deze met een kraan te verplanten. Hij kreeg een nieuwe plek in de buurt, 400 meter verder in Veldrijk, zodanig dat hij daar verder kan floreren. In deze tijden is zo’n verplantactie geen evidentie, maar het is gelukt, en we hebben daarbij de coronamaatregelen gerespecteerd. Het is de eerste keer dat we dit deden, maar het is heel goed meegevallen. Op deze manier willen we zorg dragen voor ons aanwezig groen. Een boom van deze leeftijd is als een historisch gebouw, die heeft veel waarde en vervang je niet zomaar.”

Je vindt hier een filmpje.