Boete van 800 euro dreigt voor dubbele overtreding coronamaatregelen LSI

05 mei 2020

12u39

Bron: LSI 0 Harelbeke Er hangt een 20-jarige jongeman uit Harelbeke een boete van 800 euro boven het hoofd omdat hij twee keer de coronamaatregelen overtrad. Precies op zijn verjaardag moest hij zich dinsdag voor de rechter in Kortrijk verantwoorden.

Op 29 maart kon Zakaria R. voor de eerste keer betrapt worden op een samenscholing met drie personen in de Twee-Bruggenstraat langs de Leie in Harelbeke. Amper enkele dagen later hield de politie hem op de motor van zijn vader staande wegens een niet-essentiële verplaatsing. “Ik wilde naar De Gavers om te joggen”, probeerde R. nog, maar dat hij kon op weinig begrip rekenen van de rechter. De jongeman vroeg via zijn advocaat aan de rechter om er toch zonder straf van af te kunnen komen omdat hij het sowieso financieel moeilijk heeft. Hij toonde zich ook bereid een werkstraf uit te voeren. Vonnis op 2 juni.