Bijna 1,4 miljoen kurken ingezameld in onze provincie in één jaar tijd Joyce Mesdag

18 december 2019

19u36 2 Harelbeke Bij het West-Vlaams kurkenproject, een initiatief van provincie West-Vlaanderen, Beweging.net West-Vlaanderen en de West-Vlaamse Milieufederatie, werden op een jaar tijd 1.392.000 kurken ingezameld. Dat is ruim boven het vooropgestelde doel van één miljoen kurken.

“Meer dan de helft van flessen wijn, cava of champagne worden afgesloten met een kurk”, zegt Stephanie Davidts, verantwoordelijke van het kurkenproject voor beweging.net West-Vlaanderen. “De gemiddelde Belg drinkt zo’n 31 liter wijn per jaar. Dat wil zeggen dat in West-Vlaanderen alleen al meer dan 19 miljoen kurken de vuilnisbak in gaan. Aangezien kurk een duurzame grondstof is, dat afkomstig is van de kurkeik uit het Middellandse zeegebied, moeten we hier dus spaarzaam mee omgaan. Kurk is bovendien de perfecte grondstof die kan worden gerecycleerd tot duurzame isolatie.”

Recyclage

“Dankzij de provincie West-Vlaanderen kon beweging.net en de West-Vlaamse Milieufederatie het afgelopen jaar meer dan 300 inzamelbakken voor kurk verspreiden in hele provincie”, zegt Davidts. “Voor elk van die inzameltonnen werd een peter of meter gezocht, die ervoor zorgde dat de bak werd geledigd en de kurken naar het lokale containerpark werden gebracht.” Via de afvalintercommunales in West-Vlaanderen komen de kurken terecht bij de Vlaspit. “Dat is een sociaal tewerkstellingsinitiatief, gevestigd in Scherpenheuvel, waar alle kurken met de hand worden gesorteerd, en vervolgens worden vermalen, zodat het kan gebruikt worden als isolatiemateriaal voor huizen.”