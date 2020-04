Bibliotheek Harelbeke opent afhaalbib Joyce Mesdag

06 april 2020

16u25 0 Harelbeke Bibliotheek Harelbeke pakt vanaf vandaag uit met een afhaalbib, ‘om de lees-, kijk- en luisterhonger van de gebruikers niet langer op de proef te stellen’. “Uiteraard zijn daar een aantal regels aan verbonden die de veiligheid van het personeel en de gebruikers moet garanderen”, zegt Francis Pattyn, schepen van cultuur.

“Omwille van de veiligheidsmaatregelen om corona in te dijken, kunnen we niet openen alsof er niets aan de hand is. Daarom openen we een afhaalbib. Mensen kunnen online materialen aanvragen en hun pakket op een vooraf afgesproken moment ophalen. Het terugbrengen gebeurt via de daartoe voorziene inleverbus naast de ingangsdeur. Als mensen niet in de mogelijkheid zijn online te bestellen, kunnen ze uiteraard ook alles telefonisch regelen.”

Jan Van Herreweghe, bibliothecaris, is blij dat boeken, cd’s en dvd’s terug hun weg vinden naar de inwoners. “We bieden slechts een beperkte service via de afhaalbib, maar we hopen daarmee soelaas te brengen voor de lange dagen van quarantaine die nog voor ons liggen.”