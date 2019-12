Bewoners kunnen zelf verkeer tellen dankzij proefproject Joyce Mesdag

16 december 2019

18u40 6 Harelbeke Op de wijk Bistierland in Harelbeke komen op 10 plaatsen ‘telramen’. Dat zijn toestelletjes die bewoners aan hun ruiten kunnen hangen om het verkeer dat voorbijkomt te registreren. De toestellen maken deel uit van een proefproject van de stad Harelbeke en intercommunale Leiedal.

“We krijgen regelmatig signalen uit de wijk Bistierland dat er wat mobiliteitsproblemen zijn”, zegt schepen Tijs Naert (Groen). “Automobilisten zouden Bistierland als sluiproute gebruiken om twee lichten te vermijden op de N36, en er zou ook te snel gereden worden. Om de verkeerssituatie daar in kaart te brengen, hebben we een aantal buurtbewoners uitgenodigd een telraam te hangen aan hun ruit. Dat toestelletje meet hoeveel voetgangers, fietsers, auto’s en vrachtwagens er voorbij komen, en aan welke snelheid. Met die info kunnen we gerichte maatregelen nemen om eventuele problemen aan te pakken.”

Voor en na

Een ander voordeel van de telramen is dat bewoners betrokken worden bij de metingen. “Ze kunnen zelf zien hoeveel verkeer geregistreerd werd, en ook op een online platform alle andere resultaten ook opvragen.” Er hangen zowel toestellen in Bistierland, als in de Herpelstraat. “Het is belangrijk dat we een ‘voor en na’ kunnen doen bij eventuele ingrepen. Binnen een 4 tot 6 maanden gaan we een sluis plaatsen in Bistierland, zodat er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is. We zullen dankzij onze metingen nu ook meteen kunnen inschatten of het probleem zich dan verlegt naar de Herpelstraat of niet.” De stad wil zelf ook nog een 20-tal toestellen aankopen om in te zetten in het kader van het mobiliteitsplan dat volgend jaar wordt opgemaakt.