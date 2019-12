Bewoner verscholen in kelder bij woningbrand LSI/AHK

29 december 2019

06u37

Bron: LSI/AHK 0 Harelbeke In Harelbeke is een kleine rijwoning voorlopig onbewoonbaar na een brand. De alleenstaande bewoner kon zelf de hulpdiensten verwittigen en verschool zich in de kelder tot de aankomst van de brandweer.

Rond 4.15 zaterdagnacht belde de verwarde man zelf de hulpdiensten met de melding dat zijn woning in de Boterpotstraat, op de hoek met de Gentsestraat naast het Fintro bank- en verzekeringskantoor, in brand stond. De brandweer van de zone Fluvia was snel ter plaatse en sloeg met een bijl de voordeur van de kleine rijwoning in om binnen te kunnen geraken. In de woonkamer hing een dichte rook. Veel vuur was er niet, onder meer een kamerscherm stond in brand. Met een kleine hoeveelheid water konden de vlammetjes geblust worden. De bewoner kon zonder problemen uit de woning gehaald worden. Om een nog onduidelijke reden had hij zich in de kelder verscholen. Onder lichte dwang van de politie stapte hij in een ambulance omdat hij toch wat rook had binnengekregen. De woning is voorlopig onbewoonbaar. Op de benedenverdieping is er brand-, rook- en roetschade, op de bovenverdieping rookschade. De oorzaak is wellicht te zoeken bij een kortsluiting.