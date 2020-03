Bestuurster (23) zwaargewond na klap tegen groenbak in midden van rijweg VHS

28 maart 2020

17u54 9 Harelbeke Een 23-jarige medewerkster van de uitzendgroep Jobfixers raakte zaterdagnamiddag vrij ernstig gewond bij een ongeval. Dat gebeurde iets voor 16 uur langs de Stasegemsesteenweg in Harelbeke.

De jonge vrouw, die in Harelbeke woont, kwam uit de richting van Stasegem toen ze om nog onbekende reden met haar bedrijfswagen tegen één van de loodzware groenbakken botste die al een hele tijd in het midden van de brede straat geposteerd staan. De klap was zo hevig dat de groenbak een kwartdraai maakte en zowat anderhalve meter verschoven werd. De 23-jarige bestuurster zat gekneld in het wrak. De brandweer moest beide voorportieren en het dak van de wagen verwijderen om haar te evacueren. Het slachtoffer kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd vervolgens naar het AZ Groeninge in Kortrijk overgebracht. Door het ongeval was de Stasegemsesteenweg, waar niet voor het eerst een groenbak wordt aangereden, plaatselijk zowat anderhalf uur afgesloten voor alle verkeer.