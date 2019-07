Berm naast spoorweg vat tot twee keer vuur door extreme hitte Alexander Haezebrouck

16u54 32 Harelbeke Het gras in de berm naast de spoorweg langs de Steenbrugstraat in Harelbeke vatte donderdagnamiddag tot twee keer vuur. Vermoedelijk schoot de berm in brand door de extreme hitte. De brandweer kon het vuur tot twee keer toe blussen. Door de brand kwamen twee treinen vast te staan.

De brandweer werd een eerste keer opgeroepen voor een brandje langs de berm ter hoogte van de spooroverweg in de Steenbrugstraat in Harelbeke. Ze konden het vuur snel blussen en trokken opnieuw richting kazerne. Niet veel later ging opnieuw op dezelfde plaats gras aan het branden. Ondergetekende die net passeerde voor de krant, verwittigde meteen de hulpdiensten. Er gingen ook enkele ontploffingen gepaard met de brand, vermoedelijk waren dat kortsluitingen bij de straatverlichting in de buurt. De brandweer maakte rechtsomkeer om het vuur een tweede keer te blussen. Het verkeer kon een tijdlang niet passeren over de spooroverweg. Door de brand kwamen ook twee treinen in deze hitte vast te staan tussen Harelbeke en Oudenaarde. Eén trein in Harelbeke en één in Anzegem. In totaal kwamen een zestigtal passagiers vast te zitten in de oververhitte treinen, zij konden na een tijdje geëvacueerd worden en verder vervoerd worden met bussen van De Lijn.