Beloftevolle voetballer (20) een van slachtoffers zwarte vrijdag op E17 LSI/DBEW

01 juni 2020

20u53

Bron: LSI/DBEW 19 Harelbeke Een van de slachtoffers van de zwarte vrijdag op de E17 tussen Gent en Antwerpen was een beloftevolle voetballer uit Harelbeke. Hicham Ouchari speelde de voorbije twee seizoenen bij het beloftenteam van Winkel Sport.

Op de E17 tussen Gent en Antwerpen deden zich vrijdag vijf ongevallen voor. Een ongeval waarbij een bestelwagen in de staart van de file in Sint-Niklaas inreed op een vrachtwagen, kostte het leven aan de chauffeur. Dat blijkt nu Hicham Ouchari (20) uit Harelbeke te zijn. “Het doet ons pijn om deze jonge kerel te moeten afgeven”, klinkt het bij voetbalclub Winkel Sport. “Met jouw zalige lach en warme inborst zullen we jou nooit vergeten. We zijn trots dat je lid was van onze Winkelfamilie.”

Hicham speelde twee jaar lang bij de beloften, maar zou volgend seizoen wellicht andere oorden opzoeken en mogelijk zijn kans wagen bij een fanionteam in een lagere afdeling.

Hicham was ook oud-leerling van de sportopleiding van Athena Campus Pottelberg in Kortrijk. “Onze gedachten gaan vooral uit naar jou en de familie”, postte de school op Facebook. “Jouw ster zal blijven schijnen zoals jouw lach.”