Begonialaan applaudisseert elke avond trouw voor de zorg: ‘Het brengt onze buurt dichter’ Joyce Mesdag

08 april 2020

17u22 0 Harelbeke Voor de 19e keer al komen vanavond enkele tientallen buurtbewoners van in en rond de Begonialaan in Hulste naar buiten, om te applaudisseren voor de zorg. “Het brengt onze buurt echt samen”, vertelt buurtbewoner Michaël Vannieuwenhuyze.

Iets voor 20u komen alle buren op straat. Er wordt geapplaudisseerd, en elke dag wordt er één muzieknummer gedraaid. “Uit dankbaarheid voor wie in de zorg werkt, en als teken van hoop op betere tijden binnenkort”, zegt Michaël. “Het zijn de buren zelf die verzoeknummertjes sturen, elke dag pikken we er eentje uit.”

Overal in Vlaanderen wordt geapplaudisseerd voor de zorg, maar in de buurt rond de Begonialaan leeft het initiatief wel erg. “Er zijn in onze buurt heel veel mensen die in de zorg werken, dat speelt al mee. Verpleegkundigen, thuisverpleegkundigen, verzorgend personeel van woonzorgcentra, laboranten, enz. Onze wijk bestaat uit een jongere buurt en een oudere buurt, en ik heb de indruk dat de mensen elkaar beter beginnen te kennen dankzij ons initiatief. Het brengt onze buurt dichter bij elkaar, merk ik. Figuurlijk uiteraard, iedereen is héél voorzichtig, en we houden allemaal voldoende afstand.”