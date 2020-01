Avonturier (47) loopt verschillende breuken op na val bij muurklimmen LSI

28 januari 2020

21u23

Bron: LSI 0 Harelbeke Avonturier, ex-fitnesscoach en startersadviseur Bruno Bakeroot (47) uit Harelbeke heeft zware verwondingen opgelopen bij een val tijdens het muurklimmen. Dat gebeurde afgelopen weekend tijdens een training bij Sport Vlaanderen in Brugge.

Om een nog onduidelijke reden liep het zaterdagavond fout op enkele meters hoogte. Mogelijk schoot een haak los en viel Bruno enkele meters naar beneden. Hij liep verschillende breuken op en verblijft op de afdeling intensieve zorgen van het AZ Sint-Jan in Brugge. Er wacht hem sowieso een lange revalidatie.

Bruno Bakeroot was als fitnesscoach en ex-zaakvoerder van fitnesszaken Fit Control in Kuurne, Easy Fit Oostende, Sporty-X in Harelbeke, Zwevegem en Wevelgem en Mrs Sporty in Waregem van geen kleintje vervaardigd. In 2018 fietste hij nog de 333 kilometer van de Tour du Mont Blanc zonder extra suikers, ten voordele van Think Pink. Hij zet zich ook achter een benefietactie ‘Lars fights cancer, what’s your superpower?’ voor Lars Vantournout (40) uit Oostende, die al 7 jaar vecht tegen kanker. Er is onder meer een Larsipulamibier gelanceerd. Op vandaag is Bruno actief als starterscoach bij Starterslabo.