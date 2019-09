Automobilist rijongeschikt verklaard na botsing op parking LSI

12 september 2019

17u13

Bron: LSI 0 Harelbeke Een 50-jarige automobilist uit Harelbeke is door de Kortrijkse politierechtbank definitief rijongeschikt verklaard.

Dat gebeurde nadat Jef D. op 13 juni 2018 in de Gaverstraat in Harelbeke met een andere wagen botste op een parking. Hij bleek 3,4 promille alcohol in het bloed te hebben. Een onderzoek door een gerechtsdeskundige maakte duidelijk dat hij aan een ernstige spier- en zenuwverzwakking lijdt. De deskundige oordeelde dat hij niet langer rijgeschikt was. De politierechter volgde dat advies. “Ik rij sinds januari niet meer met de auto”, vertelde Jef D. aan de politierechter. Ze gaf hem nog een boete van 800 euro en een rijverbod van één maand.