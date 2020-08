Automobilist knalt achteraan tegen geparkeerde bestelwagen in Harelbeke LSI

23 augustus 2020

10u23

Bron: LSI 0 Harelbeke Langs de Kortrijksesteenweg in Harelbeke is in de nacht van zaterdag op zondag een 26-jarige automobilist met zijn wagen achteraan tegen een geparkeerde bestelwagen gereden. Door de knal vloog de bestelwagen meters verder en kwam zelfs aan de overkant van de weg tot stilstand.

Iets voor 4u week D.V. (26) uit Harelbeke met zijn Audi A3 van zijn rijvak af en belandde tegen de geparkeerde bestelwagen van bvba Dermaut. De klap was zo hevig dat de geparkeerde bestelwagen van de rechterkant van de weg naar de linkerkant gekatapulteerd werd. De aanrijdende wagen strandde in het midden van de weg. De automobilist probeerde het aanvankelijk nog op een lopen te zetten maar kon snel gevat worden. Hij had teveel gedronken en uitte zijn frustraties ook nog tegen de politie. Hij slingerde de agenten heel wat verwijten naar het hoofd en stelde zich agressief op waardoor bestuurlijk aangehouden moest worden. De politie stelde processen-verbaal wegens smaad, weerspannigheid en over het ongeval en de alcoholintoxicatie op. Zelf liep de automobilist slechts lichte verwondingen op. Beide voertuigen moesten getakeld worden. De weg tussen Kortrijk en Harelbeke (N43) bleef een tijdlang plaatselijk voor alle verkeer afgesloten. De brandweer moest brokstukken en olie van de weg opruimen.