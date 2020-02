Automobilist claxonneert na uitje en rijdt politiecontrole binnen: boete en maand rijverbod LSI

27 februari 2020

12u44

Bron: LSI 0 Harelbeke Een uitje met vrienden eindigde voor een 45-jarige automobilist uit Kuurne met een domper. Hij claxonneerde naar zijn vrienden en reed daarna recht in de handen van de politie bij een alcoholcontrole met 1,3 promille alcohol in het bloed. Het leverde hem donderdag op de politierechtbank een boete van 1.200 euro en een rijverbod van één maand op.

Op 6 juni 2019 verliet W.R. met zijn wagen een horecazaak in het Harelbeekse centrum. Bij het verlaten van de parking claxonneerde hij nog enkele keren naar zijn vrienden en dat trok de aandacht van agenten die wat verderop, op de hoek van de Tramstraat met de Kortrijkstraat, een alcoholcontrole aan het uitvoeren waren. W.R. had niets opgemerkt en reed pardoes de controle binnen. Terwijl hij teveel alcohol gedronken had. En dat was niet voor het eerst, zo bleek uit een veroordeling uit 2017. Als hij zijn rijbewijs wil terugkrijgen, zal hij eerst moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen, medische en psychologische proeven. Twee maanden rijverbod en een boete van 2.000 hangen als een zwaard van Damocles boven zijn hoofd.