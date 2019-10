Autokeuring sluit na 60 jaar Joyce Mesdag

31 oktober 2019

17u13 0 Harelbeke De allerlaatste wagens hebben vandaag een rode of groene kaart gekregen in de autokeuring van Harelbeke. Die sluit na 60 jaar haar deuren. Volgende maandag kan iedereen met zijn wagen terecht in de nieuwe autokeuring op bedrijvenzone de Pluim in Zwevegem.

Wie is er de voorbije 60 jaar niet geweest? Sinds 1958 wordt de ene na de andere wagen, bus of kleine vrachtwagen er geschikt of ongeschikt bevonden voor de openbare weg. Het was een van de eerste keuringscentra in de wijde regio.

De laatste jaren waren er op piekdagen tot 14 medewerkers tegelijk aan het werk om 300 wagens per dag te keuren. De voorbije jaren zijn er dus miljoenen wagens de revue gepasseerd. Maar de locatie in Harelbeke werd stilaan te klein, voor al die bedrijvigheid. Het centrum is echter ingesloten tussen de Kortrijksesteenweg en de Hippodroomstraat, waardoor uitbreiden op de bestaande locatie niet kon.

Er werd geopteerd voor een nieuwbouw op bedrijvenzone de Pluim in Zwevegem, waar KM een stuk grond van 14.500 vierkante meter kocht. Intussen is dat klaar voor gebruik. Maandag worden de eerste auto’s er gekeurd, vandaag kregen de laatste auto’s in Harelbeke een groene of rode kaart.

Jonathan Coucke uit Wevelgem, die een bedrijf heeft in Harelbeke kwam er vandaag een van zijn bestelwagens keuren. “Ik wist het eigenlijk zelfs niet dat vandaag de allerlaatste dag is. Of ik het hier ga missen? Neen, niet echt, de autokeuring is altijd wel een beetje tijdverlies, he. En zeker als je zoals ik vijf keer per jaar moet komen met je verschillende bestelwagens, dan zie je er wel een beetje tegenop. Ik vind het een goeie zaak dat de autokeuring verhuist, hier staan de wagens op drukke momenten tot op de weg, en dat is gevaarlijk.”

Dirk Vandeginste uit Kluisbergen kwam de voorbije jaren steevast in Harelbeke zijn auto keuren. “Ik ben afkomstig uit Tiegem, en kwam naar hier om mijn auto te keuren. Ook na mijn verhuis naar Kluisbergen ben ik tot hier blijven komen. De mensen zijn hier vriendelijk. Ik zou niet zeggen dat ik echt graag kwam, maar ik zag er niet tegenop ook.”

Het nieuwe keuringscentrum op bedrijvenzone de Pluim in Zwevegem is heel wat ruimer dan het gebouw in Harelbeke. Er zullen dubbel zoveel mensen tewerkgesteld zijn, en het centrum zal 8 lijnen tellen. Komende maandag wordt het nieuw centrum officieel voorgesteld aan de pers.