Auto brandt uit: voorbereidingen communiefeest in de war gestuurd Hans Verbeke

08 juni 2019

21u12 7 Harelbeke Langs de Kortrijksesteenweg in Harelbeke, in de buurt van de autokeuring, is zaterdag in de vooravond een Peugeot 307 break uitgebrand. Bestuurster Nathalie Del’haye uit Deerlijk en haar zoon Mats (8) bleven ongedeerd. Tijdens de bluswerken was er flink wat verkeershinder.

Toen Nathalie Del’haye iets voor half zes vanuit Kortrijk richting Harelbeke reed, rook ze plots een brandgeur. “Ik vertrouwde het niet en zette mijn wagen aan de kant”, zegt de vrouw. “Nog maar net stond ik stil of er kwam rook van onder het dashboard. Ik besefte dat Mats en ik zo snel mogelijk naar buiten moesten.” Moeder en zoon repten zich op veilige afstand en moesten machteloos toezien hoe de Peugeot 307 break in een mum van tijd gevuld werd met vlammen. Iemand van de vlakbij gelegen Kia-garage probeerde met een flinke brandblusser het vuur nog iet of wat onder controle te houden maar dat was vergeefse moeite.

Wachten duurt lang

“Het leek wel een eeuwigheid voor de brandweer er was, maar misschien is dat een verkeerde indruk”, zegt Nathalie, die intussen in paniek haar man Dieter Roobrouck had gebeld. De blussers waren echter net veel sneller dan normaal ter plaatse. Een deel van hen was namelijk op weg voor een opdracht rond stormschade toen de oproep voor de autobrand binnenliep. Ze konden direct hun koers wijzigen en ter plaatse rijden. “Bij onze aankomst stond het voertuig vooraan in lichterlaaie”, zegt officier Dirk Devos. “Er viel dan ook nog weinig te redden. We konden wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar enkele auto’s die vlakbij geparkeerd stonden.” Tijdens de bluswerken sloot de politie de Kortrijksesteenweg plaatselijk af voor alle verkeer. Dat zorgde voor nogal wat hinder op de R8.

Eerste communie

De autobrand is een tegenvaller voor de familie Roobrouck. “Maar we willen er nu ook weer niet te zwaar aan tillen”, lacht vader Dieter. “Mijn echtgenote had al wel eens laten vallen dat het misschien tijd was voor een andere wagen. Maar ik had de boot wat afgehouden, want onze Peugeot was eigenlijk perfect onderhouden en in prima staat. Bon, het zij zo. Het belangrijkste is dat Nathalie en Mats ongedeerd zijn. Ze was op terugweg naar huis, na nog wat voorbereiding voor het communiefeest dat morgen plaatsvindt voor ons jongste zoontje, Lars. We zullen het niet aan ons hart laten komen”, besluit de man.