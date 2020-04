Arbeider zit twee uur lang gekneld met voet in machine Alexander Haezebrouck

27 april 2020

15u22 0 Harelbeke In het bedrijf Allbox langs de Venetiëlaan in Harelbeke heeft een arbeider maandagmiddag maar liefst twee uur vast gezeten met zijn voet in een machine. De hulpdiensten snelden om 12 uur ter plaatse, maar het was technisch erg moeilijk om de werknemer te bevrijden. Hij werd in een stabiele toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.

Omstreeks 12 uur kwam de Franstalige ervaren arbeider plots met zijn voet volledig klem te zitten in een machine. Het bedrijf Allbox is gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van verpakkingsmateriaal. De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar het bleek geen makkelijke klus om de man uit zijn beknelling te bevrijden. “Technisch was het een erg moeilijke opdracht”, zegt officier Luk Vancauwenberghe. “Mede dankzij de hulp de techniekers van het bedrijf zijn we er uiteindelijk in geslaagd om het slachtoffer te bevrijden. De machine moest daarvoor gedeeltelijk gedemonteerd worden. Het slachtoffer bleef de hele tijd bij bewustzijn en is in een stabiele toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.” De collega’s van de man in het bedrijf zijn erg onder de indruk van het ongeval.