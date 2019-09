Andy wandelt op Levensloop 24 uur aan één stuk als eerbetoon aan overleden loopvriend: “Gedachte aan hem zal me motiveren als ik het lastig heb” Joyce Mesdag

03 september 2019

20u06 17 Harelbeke Andy Vandenbogaerde (48) uit Harelbeke zal op Levensloop eind deze maand 24 uur lang wandelen. Hij doet dat als eerbetoon voor zijn overleden vriend Philippe Lagae, met wie hij samen lid was in loopclub de Gavertrimmers in Harelbeke.

Van zaterdag 28 september 15 uur tot zondag 29 september 15 uur vindt een nieuwe editie van Levensloop plaats in Kortrijk, een evenement waarvan de opbrengst naar de Stichting Tegen Kanker gaat. Op een parcours langs de Diksmuidekaai zal 24 uur lang ten allen tijde minstens één lid van de deelnemende teams aan het lopen of het wandelen zijn. Vorig jaar namen maar liefst 7.203 sportievelingen deel. Een van de deelnemers die nu al staat te trappelen? Andy Vandenbogaerde uit Harelbeke. Hij zal 24 uur lang wandelen als eerbetoon voor een overleden loopvriend.

Dodentocht

Op die 24 uur wil Andy graag 110 kilometer afleggen. En hij is niet aan zijn proefstuk toe. “Vorig jaar heb ik ook meegedaan aan de Dodentocht en die zonder kleerscheuren uitgewandeld. Om me voor te bereiden op de nieuwe uitdaging trek ik er dezer dagen heel vaak op uit voor wandelingen van 8, 9 uur of zelfs nog langer. Dan wandel ik naar Oostende, en keer terug met de trein, bijvoorbeeld.”

In 2016 zaten Philippe en ik, elk met ons gezin, niet ver van elkaar op vakantie in Italië. We hebben toen afgesproken. De foto, met onze glaasjes rosé, hangt nu op naast mijn bureau Andy Vandenbogaerde

Doorzetter

De loopvriend waar hij die uitdaging voor tot een goed einde wil brengen is Philippe Lagae uit Bissegem. Hij stierf enkele maanden geleden, op 53-jarige leeftijd. “Philippe was een marathonloper, die meer dan 50 marathons op zijn teller had. Het was dus een echte doorzetter. Het was een echte levensgenieter ook, hij ging vaak op reis, pikte graag concertjes mee, en vormde een heel sterk duo met zijn vrouw Veerle. Midden 2017 kreeg hij de diagnose slokdarmkanker. Die is hem fataal geworden.” Begin december vorig jaar, amper een paar weken voor zijn overlijden, zag Andy Philippe voor het laatst. “Hij is toen van alle leden van onze loopclub afscheid komen nemen. Hij wist dat hij niet meer kon genezen, en hij wilde absoluut nog tegen iedereen gedag zeggen. Zijn vrouw en vier dochters waren toen ook mee. Dat moment sneed toch wel heel diep in ons hart.”

In gedachten

Andy denkt nog elke dag aan Philippe. “In 2016 waren Philippe en ik, elk met ons gezin, niet ver van elkaar op vakantie in Italië. We hebben toen ergens in het midden afgesproken om iets te eten en te drinken. De foto die daar is genomen, met onze glaasjes rosé erbij, die hangt nu op naast mijn bureau in Boss Paints in Beveren-Leie, waar ik werk. Ik kijk er elke dag naar, en hij is dus nooit ver uit mijn gedachten.” Geld inzamelen doet Andy met zijn uitdaging niet. “Het is wat mij betreft écht een eerbetoon aan Philippe”, vertelt hij. “De gedachte aan hem zal me motiveren als ik het lastig heb. ‘Ik ben hier nog, terwijl jij er niet meer bij bent’. Dat wordt mijn drijfveer. Wie wil steunen, kan zijn bijdrage gerust leveren aan Levensloop zelf. Wél zoek ik nog sportievelingen die elk een uurtje of paar uurtjes willen meewandelen, zodat ik die 24 uur niet helemaal alleen moet wandelen.”