Alweer paal met ‘slimme camera’s’ omvergereden: bestuurder week uit voor kat LSI

04 oktober 2020

17u34

Bron: LSI 0 Harelbeke Voor de tweede keer in een jaar is een paal met ANPR-camera’s langs de Gentsesteenweg in Harelbeke door een voertuig aangereden. De paal knapte volledig af waardoor ook de camera’s met een smak op de grond vielen en onbruikbaar zijn.

Eind oktober 2019 botste al eens een voertuig tegen de paal, die op een middengeleider gemonteerd staat. Dankzij een kreukelzone kraakte de paal toen niet af, maar hing schuin over de weg. De peperdure camera’s van 60.000 tot 70.000 euro met nummerplaatherkenning, die deel uitmaken van het cameraschild, bleven wel maandenlang onbruikbaar.

Uitgeweken voor kat

In de nacht van zaterdag op zondag knalde opnieuw een voertuig tegen de paal. Dit keer was de klap zo hevig dat de paal volledig afkraakte. De automobilist verklaarde dat hij was uitgeweken voor een kat. Van alcohol achter het stuur was geen sprake.