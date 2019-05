Alle buurtbewoners terug thuis na hevige industriebrand bij diepvriesgroentenbedrijf “Met het gezin op drie verschillende locaties overnacht” Alexander Haezebrouck

31 mei 2019

13u53 0 Harelbeke Vrijdagmorgen konden alle buurtbewoners van het diepvriesgroentenbedrijf in Bavikhove dat volledig in de as werd gelegd door een zware brand, terug naar huis. Zo’n 50 mensen moesten de nacht elders doorbrengen. “We zijn met zes en hebben per twee bij mijn vader en twee broers overnacht”, vertelt buurtbewoner Bart Descamps (46).

De brand bij het diepvriesgroentenbedrijf Mipa Frost brak donderdagmorgen iets na 10 uur uit. “Om 14 uur kwamen ze bij ons aanbellen om te zeggen dat we ons huis moesten verlaten”, vertelt buurtbewoner Bart Cescamps (46) die met zijn echtgenote en vier kinderen in de Kervijnstraat achter het bedrijf woont. “We hebben de namiddag elders doorgebracht, toen we terugkeerden konden ze ons nog niet zeggen of we in ons huis konden slapen. Later bleek dat uiteindelijk niet mogelijk. Samen met de brandweer zijn we nog even binnen kunnen gaan om spullen op te halen zoals wasgerief, verse kledij en studieboeken voor de kinderen die moeten studeren. We hebben ons opgesplitst in drie. Twee van ons hebben bij mijn vader geslapen, de andere vier hebben de nacht doorgebracht bij mijn twee broers.” Vrijdagmorgen kon het gezin dat toch opnieuw in hun woning. “De brandweer heeft samen met ons metingen uitgevoerd. Alles was ok bij ons, behalve de kelder. Daar is een raam blijven open staan waar de rook naar binnen is gegaan.”

Bedrijventerrein nog niet vrijgegeven

Zaakvoerder Pascal Braecke die donderdag halsoverkop terugkeerde vanuit het buitenland, bezocht vandaag het bedrijventerrein. “Alles is weg”, vertelt de man die amper kan geloven wat er gebeurd is. “Over hoe het verder moet is het nog één groot vraagteken. We moeten eerst wachten tot het parket het terrein vrijgeeft, ook ik heb voorlopig enkel het raden naar wat de oorzaak kan geweest zijn. Donderdagmorgen is nog iemand van ons op het terrein geweest. Hij heeft helemaal niets verkeerds opgemerkt is daarna opnieuw vertrokken. We zitten hier met Mipa Frost sinds 2009, we namen de gebouwen over van wat vroeger Jabell was, ook een diepvriesgroentenbedrijf. De gebouwen dateren van eind de jaren 70 begin jaren 80 maar we hebben alles uiteraard wel vernieuwd. Eerder hebben we nog nooit met brand te maken gehad.” De brandweer is momenteel nog altijd ter plaatse om na te blussen en om veiligheid te voorzien tijdens afbraakwerken. Dat zal ook zaterdag nog het geval zijn. Door de brand ontstond donderdagmorgen een grote dikke rookwolk die kilometers ver te zien was. De vlammen sloegen al snel naar buiten en legden het hele bedrijf volledig in de as. Een deskundige van het parket onderzoekt de oorzaak van de brand. Op dit moment is die oorzaak nog niet bekend.