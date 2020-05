Alle bewoners wzc Ceder aan de Leie en De Vlinder zullen bezoek kunnen krijgen voor Moederdag, weliswaar achter glas Joyce Mesdag

05 mei 2020

18u36 0 Harelbeke De bewoners van woonzorgcentra De Vlinder en Ceder aan de Leie zullen komende zondag Moederdag kunnen vieren met hun familie. Het personeel zal ervoor zorgen dat wie dat wenst zijn familie zal kunnen zien vanachter het raam.

“In De Vlinder zijn al langer zogenaamde raambezoeken mogelijk. Het gebouw heeft immers maar twee bouwlagen en leent zich daar gemakkelijk toe”, zegt voorzitter Lynn Callewaert. “De raambezoekjes zijn er spontaan ontstaan. In Ceder aan de Leie zijn dergelijke bezoeken echter heel wat moeilijker te organiseren. Het is een gebouw met vijf bouwlagen, waar bovendien heel wat bijzondere voorzorgsmaatregelen gelden. Omdat niets mooier is dan Moederdag vieren met je familie en kinderen, gaan onze medewerkers te uitdaging aan om ook die bewoners de mogelijkheid aan te bieden om via een raambezoek contact te hebben met hun familie. De gelijkvloerse verdieping aan de Vrijdomkaai, waar de administratieve diensten werken, zal daar dienst voor doen. De personeelsleden zijn alvast begonnen de familie te contacteren om afspraken in te plannen.”

In vele gevallen zal het een blij weerzien worden ‘in het echt’, na de wekenlange digitale contacten. “Uiteraard komen ook de bewoners in De Vlinder aan hun trekken. Moederdag wordt er aangegrepen om heel voorzichtig de werking in de gezamenlijke leefruimtes terug op te starten, met respect voor onze strenge voorzorgsmaatregelen. Onze bewoners in De Vlinder kijken nu al uit naar de zeer geliefde en altijd gesmaakte ijsroomnamiddag van komende vrijdag.”

Intussen lijkt de verspreiding van het coronacrisis stilaan onder controle in de beide woonzorgcentra. Nadat het aantal besmettingen in woonzorgcentrum De Vlinder bij de laatste tests bleek me te vallen (maar drie bewoners en drie medewerkers bleken eind april extra besmet te zijn met corona nvdr.), kregen ze ook in woonzorgcentrum Ceder aan de Leie goed nieuws. “Vorige week donderdag werden in Ceder aan de Leie 220 testen op COVID-19 afgenomen bij bewoners en medewerkers. Elke bevestiging van een besmetting met het virus brengt een zekere ongerustheid met zich, maar net als in woonzorgcentrum De Vlinder waren ook hier de testresultaten hoopgevend. ‘Slechts’ 4 bewoners en 2 medewerkers testten positief, een resultaat dat ons doet hopen dat de verspreiding van het virus op dit ogenblik ook in woonzorgcentrum Ceder aan de Leie onder controle is. De bewoners die positief testten werden tijdelijk overgebracht naar de cohortafdeling, waar nu 11 bewoners verblijven, nadat eerder al 4 bewoners die afdeling mochten verlaten”, zegt Callewaert.