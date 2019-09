Alain Top is tegen de afschaffing van de opkomstplicht: “Ook zij die géén interesse hebben in politiek moeten hun mening geven” Joyce Mesdag

30 september 2019

16u48 0 Harelbeke Er zijn een aantal opvallende zaken die de nieuwe Vlaamse regering onderhandeld heeft. Burgemeesters krijgen de keuze om Vlaamse of Belgische burgemeesterssjerp te dragen, en het einde van de opkomstplicht voor gemeente- en provincieraadsverkiezingen zit eraan te komen. Wat denkt jouw burgemeester daarvan?

“Ik ben tégen die nieuwe maatregel dat burgemeesters mogen kiezen”, zegt Alain Top (sp.a). “Dat de nieuwe regering de burgemeesters laat kiezen, toont dat ze daar blijkbaar zelf niet onderling in zijn overeen gekomen. Dat vind ik geen toonbeeld van goed beleid. Als dat een voorbeeld is voor wat komt, hou ik mijn hart vast. Burgemeesters hebben bevoegdheden die zowel samenhangen met het Vlaamse als het federaal niveau. Ik blijf dus mijn tricolore sjerp dragen.”

De opkomstplicht afschaffen is volgens Top geen goed idee. “Nergens staat de kiezer zo dicht bij de politici als bij de lokale verkiezingen. Het is belangrijk dat om de 6 jaar de mensen hun mening mogen/kunnen/moeten geven, zowel zij die een zekere interesse hebben in politiek, als zij die toaal geen interesse hebben.”

Meer over politiek

Alain Top